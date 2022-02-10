مكاسب قطاع التكنولوجيا القوية تصعد بالأسهم اليابانية

صعدت الأسهم اليابانية اليوم، مدعومة بمكاسب قوية لقطاع التكنولوجيا، إذ سارت أسهم التكنولوجيا على درب نظائرها التي حققت مكاسب قوية في بورصة "وول ستريت" مساء، على الرغم من أن الحذر قبيل إعلان بيانات أميركية أثر سلبا على معنويات المستثمرين.

وزاد المؤشر "نيكاي" 0.42% ليغلق عند 27696.08 نقطة بعدما قفز بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة.

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وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.53% إلى 1962.61 نقطة.

وتصدرت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية المكاسب على المؤشر "نيكاي"، وارتفع سهم شركة "طوكيو إلكترون" 1.82%، كما زاد سهم شركة "أدفانتست" 2.78%.

وصعد سهم "هوندا موتور" 5.61% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله بدعم من إجراءات خفض التكاليف وانخفاض الين على الرغم من استمرار النقص العالمي للرقائق.

وانخفض سهم "تويوتا موتور" 2.74%، في حين تراجع سهم مجموعة "سوفت بنك" 2.3%.