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هبوط في وول ستريت بفعل ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 40 عاما 

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وول ستريت - أسهم أميركية
وول ستريت
وول ستريت

هبوط في وول ستريت بفعل ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 40 عاما

ارتفاع التضخم يزيد المخاوف بشأن تشديد الفيدرالي لسياسته النقدية

دبي - العربية.نت

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انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع التضخم لأعلى مستوى له منذ 40 عاما، الأمر الذي أعاد المخاوف من احتمال أن يعمد البنك المركزي الأميركي إلى زيادة تشديد سياسته النقدية.

وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 137.25 نقطة، توازي 0.38%، إلى 35630.81 نقطة.

وتراجع كذلك مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 33.94 نقطة أو 0.74% إلى 4547.00 نقطة، ولم يكن مؤشر ناسداك المجمع أحسن حظا من سابقيه، إذ هبط هو الآخر 261.69 نقطة أو 1.81%، إلى 14228.68 نقطة.

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