أسعار الذهب تتأرجح في نطاق محدود قبيل بيانات التضخم الأميركية

تأرجحت أسعار الذهب داخل نطاق محدود، اليوم، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية بحثا عن مؤشرات بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي نحو تشديد السياسة النقدية.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن سعر الذهب في المعاملات الفورية، استقر على 1832.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين، والبالغ 1835.67 دولار للأوقية، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1832.20 دولار.

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وقال كبير محللي الأسواق في "سي.إم.سي ماركتس"، مايكل هيوسون، في بريطانيا: "يبدو أن الذهب أعاد أخيرا اكتشاف دوره كأداة تحوط من التضخم وأصبح يتحرك بشكل مستقل عن عائدات السندات الأميركية".

وأضاف: "إذا بدأت توقعات التضخم في الارتفاع قد يدفع ذلك الذهب للصعود، حيث إنه قد يحفز مجلس الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية بسرعة كبيرة مما قد يبطئ نمو الاقتصاد العالمي".

ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين عن يناير كانون الثاني في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن تظهر ارتفاعا سنويا بمعدل 7.3% والذي سيكون أكبر ارتفاع منذ 1982.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة 0.2% إلى 23.33 دولار للأوقية، فيما نزل سعر البلاتين 0.9% إلى 1024.67 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2290.36 دولار.