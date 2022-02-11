رغم زخم الطروحات.. بورصة مصر تسجل خسائر أسبوعية

على الرغم من الإعلان عن موجة من الطروحات التي من المقرر أن تشهدها البورصة المصرية خلال العام الحالي، لكن سجلت الأسهم المدرجة خسائر أسبوعية طفيفة.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11578.54 نقطة.

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كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 2116.39 نقطة.

كما سجل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان تراجعًا بنحو 1.66% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة. وأيضاً، سجل مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان تراجعًا بنحو 0.27% ليغلق عند مستوى 13816.44 نقطة. وأخيراً، انخفض مؤشر "تميز" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 4631.52 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 400 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 749.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.1%. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 440.8 مليار جنيه إلى 439.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.2%. كما انخفض رأس المال السوقي في مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 132.2 مليار جنيه إلى 129.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 1.9%.

ونزل رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقًا من 573 مليار جنيه إلى 569.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.6%. في المقابل، صعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في بورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.5%.

بالنسبة للتداول، فقد تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع، إلى 27.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.123 مليار ورقة منفذة على 183 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 52.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.529 مليار ورقة منفذة على 152 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر "تميز"، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 3.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 19.5 مليون ورقة منفذة على 466 عملية خلال تعاملات الأسبوع. واستحوذت الأسهم على 21.03% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 78.97%.