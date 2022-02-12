وول ستريت
المخاوف من صراع أوكرانيا تهوي بالأسهم الأميركية
للجلسة الثانية على التوالي مع شعور المستثمرين بقلق من تفاقم التوتر
أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد الجمعة للجلسة الثانية على التوالي مع شعور المستثمرين بقلق من تفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا.
وانخفضت معظم مؤشرات القطاعات الأحد عشر الرئيسية لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بقيادة قطاع التكنولوجيا. وصعد مؤشر قطاع الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.
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وهبطت أسهم أبل وأمازون وإنفيديا ومايكروسوفت وأثرت بشكل أكبر من أي قطاعات في تراجع ستاندرد اند بورز 500.
وبحسب بيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 85.76 نقطة أو 1.90 ليغلق عند 4418.32 نقطة، في حين خسر مؤشر ناسداك المجمع 400.02 نقطة أو 2.83% إلى 13784.13 نقطة.
تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 510.12 نقطة أو 1.45% إلى 34731.47 نقطة.
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