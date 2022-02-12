.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المخاوف من صراع أوكرانيا تهوي بالأسهم الأميركية

  • الخط
وول ستريت كورونا مناسبة
وول ستريت
وول ستريت

المخاوف من صراع أوكرانيا تهوي بالأسهم الأميركية

للجلسة الثانية على التوالي مع شعور المستثمرين بقلق من تفاقم التوتر

نيويورك - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد الجمعة للجلسة الثانية على التوالي مع شعور المستثمرين بقلق من تفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وانخفضت معظم مؤشرات القطاعات الأحد عشر الرئيسية لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بقيادة قطاع التكنولوجيا. وصعد مؤشر قطاع الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.

وهبطت أسهم أبل وأمازون وإنفيديا ومايكروسوفت وأثرت بشكل أكبر من أي قطاعات في تراجع ستاندرد اند بورز 500.

وبحسب بيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 85.76 نقطة أو 1.90 ليغلق عند 4418.32 نقطة، في حين خسر مؤشر ناسداك المجمع 400.02 نقطة أو 2.83% إلى 13784.13 نقطة.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 510.12 نقطة أو 1.45% إلى 34731.47 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
50 نائبًا أميركيًا يدعون بايدن لاتباع سياسة حازمة تجاه إيران 50 نائبًا أميركيًا يدعون بايدن لاتباع سياسة حازمة تجاه إيران
اكتشف المزيد