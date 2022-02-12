مؤشر سوق السعودية أمام حاجز مقاومة 12360 نقطة

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع بعد أسبوعين من التراجع لتغلق عند 12268 نقطة رابحة 126 نقطة بنسبة 1%، بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ارتفع 16 نقطة 0.9% ليغلق عند 1709 نقاط.

المكاسب لم تكن بقدر توصل المؤشر إلى مستويات جديدة، فلا تزال السوق تتداول في نطاق واحد تقريبا طوال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

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يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المتعاملون ظهور النتائج المالية للشركات التي قد لا تكتمل إلا في نهاية الفترة النظامية بنهاية الشهر المقبل الذي يصادف انتهاء الربع الأول، بحسب صحيفة الاقتصادية.

حالة ترقب المزيد من النتائج تزيد التقديرات بأن السوق قد لا تتحرك بمدى عال خلال الفترة المقبلة لحين ظهور النتائج المالية، أو معطيات تدفع بالسوق إلى التحرك في اتجاه محدد.

ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 12360 نقطة بينما الدعم عند 11950 نقطة.