80 مليار دولار قروض دولارية مجمعة بالخليج.. فماذا بعد؟

أشار عاملون في قطاع القروض المصرفية الدولارية إلى أن تكلفة التمويل "الخاصة بخطوط التمويل" عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال الفترة القليلة الماضية، الأمر الذي يسهم في خفض تكلفة التمويل للشركات الخليجية والجهات السيادية لهذا العام.

ونقلت صحيفة الاقتصادية عن مختصين أن وضع سوق الإقراض الدولاري في الخليج خلال العام الجاري، يلخص بكونه يحمل سيولة فائضة لدى البنوك وعددا قليلا من الصفقات.

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بعد تعرض سوق القروض الدولارية المجمعة لهزة أثناء الوباء في 2020، استعادت سوق القروض الخليجية نشاطها إثر عودة النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط وتقدم الجهود في التطعيم لمواجهة كوفيد - 19.

وبلغ إجمالي القروض المجمعة في دول الخليج منذ بداية 2021 حتى نهاية أغسطس من العام نفسه، 80.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 52.7 مليار دولار للفترة نفسها من 2020، وذلك بارتفاع 52.3%.

في حين بلغ عدد الصفقات لقروض مجمعة تم إغلاقها منذ بداية 2021 حتى نهاية أغسطس من العام نفسه، 47 صفقة، مقارنة بنحو 52 صفقة للفترة نفسها من 2020، وذلك بانخفاض 9.6%.