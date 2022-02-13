سوق السعودية تغلق على انخفاض بنحو 2%
هبط سهم أرامكو 0.67% إلى 37.05 ريال
أغلق مؤشر السوق السعودية اليوم الأحد منخفضا، بنسبة 1.95% إلى 12029 نقطة، في حين هبط سهم أرامكو 0.67% إلى 37.05 ريال.
وأعلنت الحكومة السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نقل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي بالمملكة.
وقالت أرامكو في بيان: "لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها".
وأشارت إلى أن "عملية النقل هذه هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق، والشركة ليست طرفا فيها، ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل".
وهبطت أسهم تكوين 5.1%، ومعادن 1.6%، وكيمانول 3.2%، وبتروكيم 2.9%، وسابك 2.3%. كما هبط سهم الراجحي 1.2%، وبنك الرياض 2.9%.
وبلغت قيمة التداولات 7.6 مليار ريال والكمية المتداولة 225.2 مليون سهم.
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