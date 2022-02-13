طرح "الدواء".. بدء اكتتاب المؤسسات والنطاق السعري بين 65 و73 ريالاً للسهم

أعلنت شركة جي آي بي كابيتال بصفتها مدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام الأولي لشركة الدواء للخدمات الطبية "الدواء" نيابة عن الشركة، عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر.

وقالت الشركة، اليوم الأحد، في بيان لتداول السعودية، إنه تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 65 و73 ريالا للسهم الواحد.

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وحصلت "الدواء للخدمات الصحية" على موافقة مجموعة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 8 سبتمبر 2021.

ويتضمن الاكتتاب طرح 25,500,000 سهم عادي من أسهم الشركة، تمثل 30% من رأسمال الشركة والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين للشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المشاركة هي 100,000 سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى 4,249,999 سهماً عادياً.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح 2,550,000 سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة اليوم الأحد وتنتهي في الساعة 12 ظهراً يوم الخميس المقبل.