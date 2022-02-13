بورصة الكويت
"بنك بوبيان" الكويتي يحصل على موافقة السلطات لزيادة رأسماله 12%
ستتم عبر إصدار أسهم جديدة
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد، أن "بنك بوبيان" حصل على موافقة هيئة أسواق المال لزيادة رأسماله بنسبة 12%.
وأضافت الوكالة أن الزيادة ستتم عبر إصدار أسهم جديدة.
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ارتفع صافي أرباح بنك بوبيان بنسبة 49% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من عام 2020، ليصل إلى 16.6 مليون دينار.
وعلى مدار العام الماضي بأكمله، نمت أرباح البنك بنسبة 41% إلى 48.5 مليون دينار.
وأرجع البنك نمو الأرباح إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل، إلى جانب الزيادة في صافي إيرادات الاستثمار والانخفاض في مخصص انخفاض القيمة.
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