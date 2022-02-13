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"بنك بوبيان" الكويتي يحصل على موافقة السلطات لزيادة رأسماله 12%

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بنك بوبيان الكويتي
بنك بوبيان الكويتي
بورصة الكويت

"بنك بوبيان" الكويتي يحصل على موافقة السلطات لزيادة رأسماله 12%

ستتم عبر إصدار أسهم جديدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد، أن "بنك بوبيان" حصل على موافقة هيئة أسواق المال لزيادة رأسماله بنسبة 12%.

وأضافت الوكالة أن الزيادة ستتم عبر إصدار أسهم جديدة.

ارتفع صافي أرباح بنك بوبيان بنسبة 49% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من عام 2020، ليصل إلى 16.6 مليون دينار.

وعلى مدار العام الماضي بأكمله، نمت أرباح البنك بنسبة 41% إلى 48.5 مليون دينار.

وأرجع البنك نمو الأرباح إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل، إلى جانب الزيادة في صافي إيرادات الاستثمار والانخفاض في مخصص انخفاض القيمة.

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