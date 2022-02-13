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"تداول السعودية" تعلن عن إجازة رسمية يوم 22 فبراير

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تداول السعودية
تداول السعودية
سوق السعودية

"تداول السعودية" تعلن عن إجازة رسمية يوم 22 فبراير

بمناسبة يوم التأسيس

دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الأحد، عن إجازة رسمية يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، الموافق يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022.

وقالت في بيان، إن التداول يستأنف بعد الإجازة يوم الأربعاء 23 فبراير 2022.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر، أمرا ملكيا باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس".

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وذلك لأنه يعتبر منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى، بحسب نص الأمر الملكي.

فيما أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد الراجحي، أن الأمر الملكي بأن يكون يوم التأسيس يوم إجازة رسمية هو لكلا القطاعين العام والخاص.

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