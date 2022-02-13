"هيرميس" تعين مستشارين لعرض الاستحواذ من بنك "أبوظبي الأول"

قرر مجلس إدارة المجموعة المالية "هيرميس" القابضة، تعيين مستشار مالي دولي، وآخر قانوني محلي، لتقديم المشورة بشأن عرض بنك أبوظبي الأول لشراء حصة الأغلبية في المجموعة.

وأكدت "هيرميس"، في إفصاح للمتعاملين بالبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن مجلس الإدارة سيواصل الإفصاح بشفافية عن جميع التطورات المتعلقة بهذه الصفقة المحتملة.

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وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أعلنت عن رغبة بنك أبوظبي الأول في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصدرة.

وتقترب قيمة الصفقة من 1.2 مليار دولار، حيث يتضمن السعر المعروض علاوة سعرية 21%، عن إغلاق عند 15.85 جنيه.