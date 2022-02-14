أسهم أوروبا تتراجع وسط مخاوف من تفاقم أزمة أوكرانيا

سجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوياتها في 20 يوماً، وقادت أسهم قطاعات السفر والبنوك والسيارات الانخفاضات، اليوم الاثنين، وسط مخاوف المستثمرين من المخاطر السياسية عقب تحذيرات من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2% بحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 25 يناير. وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات وقادت قطاعات السفر والترفيه والقطاع المصرفي وقطاع صناعة السيارات الانخفاضات، بحسب "رويترز".

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ونزلت أسهم قطاع الطاقة 0.5%، وكان أقل القطاعات انخفاضاً بعد أن ارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوياته في أكثر من سبع سنوات.

وتخلى المستثمرون عن الأصول التي تنطوي على مخاطر وانتقلوا لملاذات آمنة مثل الذهب والسندات الحكومية، بعد أن حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تختلق ذريعة للهجوم.

نزل سهم كلاريانت السويسرية 16.5% بعد أن أجلت شركة الكيماويات إصدار نتائج أعمالها عن عام 2021، بسبب تحقيق يتعلق بالحسابات.

وتراجع سهم كومرتسبنك 7.5%، بعد أن قال وزير المالية الألماني إن الحكومة لن تبقي على حصتها في البنك في الأجل الطويل.