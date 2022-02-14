الدولار يهبط بالذهب من ذروة 3 أشهر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع صعود الدولار الأميركي، لكن المخاوف من الصراع بين روسيا وأوكرانيا حدت من خسائر المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا وأبقت مستثمري البلاديوم في حالة قلق.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1855.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد سجلت يوم الجمعة أكبر مكاسب منذ منتصف أكتوبر، ووصلت إلى أعلى مستوى منذ 19 نوفمبر عند 1865.15 دولار.

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وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6% إلى 1853.70 دولار.

قالت الولايات المتحدة أمس الأحد إن روسيا قد تختلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم على أوكرانيا. لكن موسكو نفت وجود أي خطط لغزو جارتها واتهمت الغرب بالتصرف "بهستيريا"، رغم حشدها أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا.

وارتفع الدولار 0.2% كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك، ارتفع البلاديوم الذي يستخدم في صناعة السيارات 0.2% إلى 2310.31 دولار للأوقية، بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر تقريبا في 31 يناير.

قال أولي هانسن، المحلل لدى بنك ساكسو، إن صادرات روسيا من البلاديوم تقترب من 50% من الإنتاج العالمي، مما يجعل المعدن منكشفا بشدة على مخاطر التخفيضات المؤقتة في الإمدادات الروسية إذا تصاعد الصراع مع أوكرانيا، بحسب "رويترز".

وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.69 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.5% إلى 1021.93 دولار.