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سوق أبوظبي تسجل أعلى إغلاق في تاريخها

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سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق أبوظبي

سوق أبوظبي تسجل أعلى إغلاق في تاريخها

بقيادة الزخم على سهم "الدار"

دبي - العربية.نت

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سجل مؤشر سوق أبوظبي للأورق المالية أعلى إغلاق في تاريخه، في مستهل تداولات الأسبوع، اليوم الاثنين، متجاوزا 9000 نقطة للمرة الأولى.

وأغلق المؤشر عند 9105 نقاط، بارتفاع بنحو 1.2% عن الجلسة السابقة.

وبلغت أحجام التداولات 241,515,722 سهماً، بقيمة تداول إجمالية عند 1,380,720,256 درهماً، على إجمالي صفقات بلغ 8170 صفقة.

وكانت أسهم شركة "الدار" العقارية الأكثر تداولا من حيث الحجم والقيمة، وقد زاد السهم بواقع 1.2% إلى 4.2 درهم.

فيما كان سهم "غذاء" الرابح الأكبر في تداولات اليوم محققا نسبة ارتفاع بنحو 14.5%. أما الأكثر خسارة فكان سهما شركة "الخليج للمشاريع الطبية" و"دار التمويل" اللذان خسرا 10%.

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