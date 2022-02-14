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قفزة النفط تحلق بمؤشر سوق السعودية فوق 12200 نقطة

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سوق السعودية

قفزة النفط تحلق بمؤشر سوق السعودية فوق 12200 نقطة

إشارات طمأنة تخفف حدة تأثير الأزمة الأوكرانية على أسواق المال

دبي - العربية.نت

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أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاثنين مرتفعًا بنسبة 1.4% ليكسب 175.5 نقطة ويقفل فوق 12204 نقاط بدعم من المستويات المرتفعة لأسعار النفط.

سجلت أسعار خام برنت قفزة فوق 95 دولارا للبرميل لكن المكاسب هدأت في التداولات اللاحقة.

التقطت الأسواق إشارات طمأنة من تدخل برلين في الأزمة الأوكرانية بما يشير إلى أن الغزو الروسي المحتمل لن يكون وشيكا على الأقل خلال زيارة المستشار الألماني إلى كييف.

وقال رئيس قطاع صناديق اسواق راس المال في الأول كابيتال، علاء آل إبراهيم في مقابلة مع "العربية" إن أسعار النفط المرتفعة تعزز سوق الأسهم السعودية، وتدعم قطاع البتروكيماويات الأكبر في السوق، إضافة إلى اعتماد 60% من إيرادات ميزانية المملكة على النفط.

وأشار إلى أن أرقام النفطة الصاعدة تعطي مؤشرات طمأنينة قوية في السوق المالية "تداول" موضحا أنه على الجانب الآخر أن التوترات الجيوسياسية في الأزمة الأوكرانية تحمل مخاطر قوية على الأسواق المالية، وعلى قطاعات الطاقة.

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