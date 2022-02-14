"نيكاي" يسجل أكبر تراجع يومي في 3 أسابيع

هبط مؤشر نيكاي القياسي الياباني، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع، مدفوعا بتراجع أسهم التكنولوجيا بفعل مخاوف المستثمرين بشأن التوترات المتنامية المحيطة بأوكرانيا وتنامي مخاطر التضخم في الولايات المتحدة.

وخسر "نيكاي" 2.23% ليغلق عند 27079.59 نقطة، مسجلا أكبر هبوط يومي بالنسبة المئوية منذ 27 يناير، ومتراجعا لأقل من مستوى 27000 نقطة للمرة الأولى منذ 31 يناير.

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كما نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.63% إلى 1930.65 نقطة.

وشهدت الجلسة هبوط أسهم الشركات ذات الثقل، مع تراجع شركة "فاست" للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس 3.09%، وسهم مجموعة "سوفت بنك"، المتخصصة في الاستثمار في صناعة التكنولوجيا 3.92%، وكذلك سهم "دايكن إندستريز" لصناعة مكيفات الهواء 4.1%.

كما هبط سهم "بريدجستون" لصناعة الإطارات 8.92%، وكان الأسوأ أداء على مؤشر نيكاي، يليه سهم منصة البيانات "الطبية إم3"، الذي تراجع 7.08%.

وكانت شركات التنقيب عن النفط في مقدمة الأسهم الرابحة من بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعات على المؤشر الرئيسي، إذ قفزت 6.24%. وارتفع سهم "إنبيكس" 6.56، فيما صعد سهم "جابيكس" للتنقيب عن النفط 6.92%.