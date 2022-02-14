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وول ستريت تنخفض عند الفتح وسط مخاوف بشأن أسعار الفائدة

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وول ستريت تنخفض عند الفتح وسط مخاوف بشأن أسعار الفائدة

تعليقات من مسؤول روسي هدأت المخاوف بشأن غزو محتمل لأوكرانيا

دبي - العربية.نت

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فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة، بينما هدأت تعليقات من مسؤول روسي المخاوف بشأن غزو محتمل لأوكرانيا.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 43.56 نقطة أو 0.13% إلى 34694.50 نقطة.

وانخفض أيضا المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.03 نقطة أو 0.14% عند 4412.61 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك 22.19 نقطة أو 0.16 إلى 13768.97 نقطة.

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