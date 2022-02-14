"تداول": إدراج شركة "علم" في السوق الرئيسية الأربعاء المقبل

أعلنت مجموعة "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة علم في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء 15/07/1443 هـ الموافق 16/02/2022م برمز تداول 7203 وبالرمز الدولي SA15GG53GHH3.

وذكرت "تداول" أن حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

جدير بالذكر تم تخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

وطرحت الشركة 24 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة خصص 70% منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022م، وانتهت في يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 7.2 مليون سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 128 ريالاً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وشارك في تغطية الاكتتاب 1.12 مليون فرد، بتغطية 1311%، وجمعت طلبات الأفراد 12.09 مليار ريال.

وتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.50214%، فيما سيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 10 فبراير 2022م.

يذكر أن شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تساهم من خلال عملياتها ومشاريعها في تعزيز جهود المملكة في التحول الرقمي لبناء اقتصادٍ معرفي ذكي ومتطور وخلق أسواق جديدة ونماذج أعمال مبتكرة، وذلك من خلال الحلول الرقمية، وخوارزميات البرمجة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من تقنيات التحول الرقمي، التي تسرع من وتيرة النمو الاقتصادي ضمن إطار رؤية 2030.