الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم قطاعي الرعاية الصحية والسلع
وسط استمرار المخاوف بشأن الأزمة الأوكرانية
ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعدما دفعت مخاوف الأزمة بين أوكرانيا وروسيا المستثمرين لشراء الأسهم في قطاعات مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.
وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% بعدما أغلق في الجلسة الماضية عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.
وكان مؤشرا قطاع الرعاية الصحية وقطاع الأغذية والمشروبات، وهما من المؤشرات التي تعتبر مستقرة نسبيا خلال فترات عدم اليقين، من بين أكبر الرابحين، في حين حصل مؤشر التعدين على دعم من قفزة بنسبة 3.9% في سهم جلينكور بعد بيعها حصة في روسنفت الروسية.
ويتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى موسكو اليوم، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مهمة لتجنب وقوع حرب، مع احتشاد أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية.
وارتفعت أسهم شركة التوظيف راندستاد بنسبة 3.6% بعد أن تجاوزت الشركة توقعات السوق لأرباح الربع الأخير من العام، مدعومة بحركة توظيف لدى بعض عملائها الكبار من الشركات متعددة الجنسيات.
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