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الذهب يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب

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سعر الذهب

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب

تراجع الدولار دعم جاذبية المعدن الأصفر

العربية.نت

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قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، اليوم الثلاثاء، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1877.96 دولار للأوقية الساعة 0639 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 11 من يونيو بلغ 1879.48 دولار.

وزاد الذهب 0.6% في العقود الأميركية الآجلة إلى 1880.20 دولار للأوقية.

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قال ستيفن إينيس المدير لدى إس.بي.آي أسيت مانجمنت، إن أزمة أوكرانيا تدعم الذهب في وقت يشهد العالم تضخما بسبب ارتفاع أسعار النفط، وعزوفا عن المخاطر مع انخفاض الأسهم، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأضاف: "إذا فقدنا القوة الدافعة الناجمة عن (صراع) أوكرانيا، فسيتراجع الذهب سريعا".

حصل المعدن النفيس على مزيد من الدعم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، مما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. وتراجع الدولار قليلا فيما دعم جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين عملات أخرى.

وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.79 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.1% إلى 1026.86 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 2349.82 دولار.

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