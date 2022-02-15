أسهم اليابان
المؤشر نيكاي يرتفع 0.38% في بداية التعاملات في طوكيو
ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16%
ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وصعد نيكاي 0.38% مسجلا 27183.56 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16% إلى 1933.76 نقطة.
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كان مؤشر نيكاي القياسي الياباني، قد هبط يوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع، مدفوعا بتراجع أسهم التكنولوجيا بفعل مخاوف المستثمرين بشأن التوترات المتنامية المحيطة بأوكرانيا وتنامي مخاطر التضخم في الولايات المتحدة.
وخسر "نيكاي" 2.23% ليغلق عند 27079.59 نقطة، مسجلا أكبر هبوط يومي بالنسبة المئوية منذ 27 يناير، ومتراجعا لأقل من مستوى 27000 نقطة للمرة الأولى منذ 31 يناير.
كما نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.63% إلى 1930.65 نقطة.
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