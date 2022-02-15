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"عبدالله العثيم" توزّع أرباحاً نقدية 20% عن النصف الثاني من 2021

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أسواق عبدالله العثيم
أسواق عبدالله العثيم
سوق السعودية

"عبدالله العثيم" توزّع أرباحاً نقدية 20% عن النصف الثاني من 2021

بإجمالي 180 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021، بإجمالي 180 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 90 مليون سهم.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن حصة السهم من التوزيع 2 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية 20%.

وأضافت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم، ستكون بنهاية تداول يوم الأحد بتاريخ 20/03/2022 والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، مشيرة إلى أن تاريخ التوزيع سيكون 30/03/2022.

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