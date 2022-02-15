وول ستريت
مؤشر ناسداك يقفز 1% مع انحسار التوتر بشأن أوكرانيا
وول ستريت تفتح على ارتفاع
ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح اليوم، حيث قفز المؤشر ناسداك أكثر من 1% مع انحسار المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا بعد إعلان موسكو عن سحب بعض قواتها قرب الحدود بين البلدين.
وأفادت "رويترز" أن مؤشر داو جونز الصناعي، بدأ جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.35% إلى 34686.19 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.63% إلى 4429.28 نقطة.
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وقفز المؤشر ناسداك المجمع 1.5% إلى 13997.18 نقطة.
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