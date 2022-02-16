بورصات الخليج تصعد.. ومؤشر سوق السعودية عند أعلى مستوى في 16 عاماً

صعدت أسواق الخليج اليوم، إذ سجل مؤشر أبوظبي ارتفاعا قياسيا، في حين بلغ المؤشر السعودي أعلى مستوى له في 16 عاما مقتفيا أثر الأسهم العالمية.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الأسهم العالمية، ارتفعت لثاني يوم على التوالي، فيما تراجعت أصول الملاذات الآمنة مثل السندات الحكومية والذهب، على الرغم من تشكيك الغرب في مزاعم روسيا بسحب القوات من على الحدود الأوكرانية.

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وزاد مؤشر أبوظبي 0.7% إلى مستوى قياسي بلغ 9202 نقطة، بينما أغلق المؤشر السعودي مرتفعا 1.2%، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2006.

وزاد سهم شركة زين السعودية 3.6% بعد أن وافقت الشركة أمس على العروض النهائية لشراء حصص في البنية التحتية لأبراج زين السعودية.

وارتفع سهم شركة علم للأمن الإلكتروني 30%، وهو الحد الأقصى اليومي لتقلبات الأسعار لأول ثلاثة أيام تداول، إلى 166.4 ريال للسهم في أول طرح للسهم في البورصة.

وصعد مؤشر بورصة دبي 1.4% مسجلا أفضل أداء يومي منذ السادس من ديسمبر الماضي.

وارتفع سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، بعد أن قال الرئيس التنفيذي للشركة، خالد عبدالله المرزوقي، في مقابلة مع "العربية" أمس، إن الشركة المدرجة في دبي تدرس استحواذا في عمان والتوسع في مصر وأسواق خليجية أخرى.

وزاد سهم إعمار العقارية 3% في أكبر نسبة تداول يومي منذ 29 نوفمبر.

وصعد مؤشر البورصة القطرية 0.3% مدعوما بزيادة سهمي وقود وأوريدو القطريتين.

وخارج منطقة الخليج، استقر مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية.