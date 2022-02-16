بالم هيلز تقرر إصدار صكوك بـ3.2 مليار جنيه لتمويل مشروع باديا

وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز على حصول الشركة على تمويل لمشروع باديا عن طريق إصدار صكوك المشاركة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 3.251 مليار جنيه، بالتعاون مع شركة ثروة للتصكيك.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن مجلس الإدارة فوض رئيسه والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ ومكان الانعقاد لمناقشة التمويل.

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وشملت قرارات المجلس الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إعدام أسهم خزينة وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض.

وأوضحت أن إجمالي عدد أسهم الخزينة المقرر إعدامها بلغ 40.654 مليون سهم.

ووافق المجلس على فتح حساب بنكي لـ"بالم هيلز" في البنك العربي الأفريقي الدولي بدولة الإمارات.