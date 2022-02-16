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لتتداول كالأسهم.. بورصة نيويورك تعتزم إطلاق سوق لـNFTs والعملات المشفرة 

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وول ستريت

لتتداول كالأسهم.. بورصة نيويورك تعتزم إطلاق سوق لـNFTs والعملات المشفرة

تطمح البورصة لأن تكون سوقا للشراء والتداول NFTS مع تزايد الطلب عليها

دبي - العربية.نت

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تعتزم بورصة نيويورك للأوراق المالية، اقتحام العالم الرقمي، مع إعلان نيتها أن تكون بورصة للعملات المشفرة والرموز غير قابلة للاستبدال أو NFTs.

وتستهدف البورصة الأميركية أن تصبح العملات المشفرة والرموز غير قابلة للاستبدال، متداولة على غرار الأسهم، بالإضافة إلى إطلاق عملة مشفرة تحمل اسم بورصة نيويورك.

كما تطمح لأن تكون سوقا لشراء وتداول الرموز غير قابلة للاستبدال مع تزايد الطلب على هذه المنتجات.

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