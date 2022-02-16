مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 12495 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية اليوم الأربعاء، مرتفعا 144.58 نقطة، ليقفل عند مستوى 12495.22 نقطة، وبتداولات بلغت 10 مليارات ريال.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 243 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 446 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 147 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات علم، وشمس، والباحة، وساسكو، والعربية، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات أنابيب الشرق، والأهلي ريت 1، وبوان، وأسمنت اليمامة، وتنمية، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، والإنماء، دار الأركان، والجزيرة، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وصدر، والجزيرة، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم، مرتفعا 133نقطة ليقفل عند مستوى 25.287.28 نقطة، وبتداولات بلغت 131 مليون ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم تقاسمتها 5173 صفقة.