أسهم اليابان تغلق على انخفاض بفعل الأزمة الأوكرانية
خسر المؤشر نيكاي القياسي 0.83%
انخفضت الأسهم اليابانية اليوم الخميس بعد أن حدت المخاوف المتعلقة بأوكرانيا من الشهية للمخاطرة، في حين ظل المستثمرون على قلقهم بشأن رفع أسعار الفائدة عالميا لاحتواء ضغوط تضخمية آخذة في الاتساع.
وخسر المؤشر نيكاي القياسي 0.83% ليغلق عند 27232.87 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79% إلى 1931.24 نقطة. وصعد نيكاي 2.2% أمس الأربعاء.
ودفعت وكالة التوظيف ريكروت هولدنجز المؤشر نيكاي للتراجع بعد انخفاض أسهمها 5.76%، تلتها فاست ريتيلينج، مالكة العلامة التجارية للملابس يونيكلو، والتي هبطت أسهمها 1.13%.
وانخفضت أسهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 2.27%.
ومع بدء تراجع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في اليابان، ارتفعت أسهم الشركات التي ستستفيد من معاودة الفتح، إذ صعدت أسهم شركات السكك الحديدية 0.03% وأسهم شركات الطيران 0.89%.
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