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إدراج وبدء تداول أسهم "المركز الآلي السعودي" في نمو الاثنين المُقبل

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السوق الموازية نمو
نمو – السوق الموازية
سوق السعودية

إدراج وبدء تداول أسهم "المركز الآلي السعودي" في نمو الاثنين المُقبل

برمز تداول 9533

دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الخميس، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة المركز الآلي السعودي في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الاثنين المُقبل برمز تداول 9533 وبالرمز الدولي SA15GGOKKUH7.

وذكرت "تداول السعودية"، في بيان، أنها ستطبق على الأسهم حدود التذبذب السعرية اليومية عند 30% انخفاضاً أو ارتفاعاً، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% انخفاضاً أو ارتفاعاً.

تعمل شركة المركز الآلي في إصلاح وصيانة المحركات والمولدات الكهربائية وأجهزة التوليد البخارية، والبيع بالجملة والتجزئة لقطع غيار الشاحنات والنقل الثقيل وقطاع غيار المعدات والآلات الزراعية والصناعية وآلات البناء.

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ويبلغ رأسمالها الحالي 30 مليون ريال موزعاً على 3 ملايين سهم عادي مدفوعة بالكامل، وتمتلك مجموعة الخريف وهي شركة مساهمة مقفلة 70% من أسهم المركز الآلي، بينما تمتلك شركة نماء الخريف للاستثمار على 5% وتتوزع النسبة المتبقية على حمد عبدالله إبراهيم الخريف وأشقائه.

ويقتصر التداول في الأسهم محل الإدراج المباشر في السوق الموازية على المساهمين الحاليين، باستثناء المساهمين الكبار الذين يملكون 5% أو أكثر من رأسمالها، بالإضافة إلى فئات المستثمرين المؤهلين.

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