أسعار الذهب تحوم قرب ذروة 8 أشهر مع عودة المخاوف بشأن أوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، صوب أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما دفعت تقارير عن إطلاق قذائف "مورتر" في شرق أوكرانيا، المستثمرين إلى اختيار السبائك الآمنة.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1876.41 دولار للأوقية، ليحوم قرب أعلى مستوياته منذ يونيو، والذي بلغه يوم الثلاثاء عند 1879.48 دولار.

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وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1878.40 دولار.

وقال المدير العام العالمي لدى "إي.بي.سي بوليون"، نيكولاس فرابيل إن السوق حساسة جدا للأخبار الخاصة بأوكرانيا وروسيا.

وعاد الدولار الأميركي للارتفاع بعد تقارير عن الهجوم الذي دفع المستثمرين القلقين من اندلاع حرب أوسع نطاقا إلى البحث عن الملاذات الآمنة.

وتلقى الذهب دعما أيضا بعدما ألمح محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الشهر الماضي إلى أن البنك لن يتخذ خطوات كبيرة نحو تشديد السياسة النقدية مثلما كانت تخشى الأسواق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.53 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.75% إلى 1068.57 دولار في أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، بينما زاد البلاديوم 1.8% إلى 2321.38 دولار.