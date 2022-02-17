اقتصاد الكويت
المركزي الكويتي: الأصول الافتراضية لا ترقى لأن تكون عملة
تسمية الأصول الافتراضية "عملة" غير صحيح علمياً
قال بنك الكويت المركزي اليوم الخميس، إن الأصول الافتراضية ليست بديلا للعملات النقدية لأنها لا تصدر عن دول ولا تخضع لبنوك مركزية.
وأوضح البنك في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية لا ترقى لأن تكون عملة أو بديلا للنقد كونها لا تصدر من دول ولا تخضع لبنوك مركزية ولا جهات تنظيمية".
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وأفاد البنك بأن "تسمية الأصول الافتراضية بـ(عملة) غير صحيح علميا"، لذا يجب الحذر من التعامل بها".
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