.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المركزي الكويتي: الأصول الافتراضية لا ترقى لأن تكون عملة

  • الخط
بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
اقتصاد الكويت

المركزي الكويتي: الأصول الافتراضية لا ترقى لأن تكون عملة

تسمية الأصول الافتراضية "عملة" غير صحيح علمياً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال بنك الكويت المركزي اليوم الخميس، إن الأصول الافتراضية ليست بديلا للعملات النقدية لأنها لا تصدر عن دول ولا تخضع لبنوك مركزية.

وأوضح البنك في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية لا ترقى لأن تكون عملة أو بديلا للنقد كونها لا تصدر من دول ولا تخضع لبنوك مركزية ولا جهات تنظيمية".

وأفاد البنك بأن "تسمية الأصول الافتراضية بـ(عملة) غير صحيح علميا"، لذا يجب الحذر من التعامل بها".

تغريدة- بنك الكويت المركزي
تغريدة- بنك الكويت المركزي
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تشكيك غربي في تراجع روسيا عن غزو أوكرانيا تشكيك غربي في تراجع روسيا عن غزو أوكرانيا
اكتشف المزيد