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نتائج أعمال قوية تدعم أسهم أوروبا وسط التوتر في أوكرانيا

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الأسهم الأوروبية

نتائج أعمال قوية تدعم أسهم أوروبا وسط التوتر في أوكرانيا

منها إيرباص وكيرينج وكومرتسبنك

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ عززت نتائج قوية لعدد من الشركات منها إيرباص وكيرينج وكومرتسبنك، الإقبال على المخاطرة مما بدد مخاوف المستثمرين من تجدد التوترات المحيطة بأوكرانيا.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي 0.6%، وزاد مؤشر داكس الألماني 0.3%، في حين تراجع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.2%، بحسب "رويترز".

قفز سهم شركة كيرينج الفرنسية للمنتجات الفاخرة 5.4%، بعد أن أعلنت الشركة نموا كبيرا في مبيعاتها في الربع الرابع مع زيادة مبيعات علامتها التجارية الشهيرة غوتشي.

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وارتفعت أسهم لوي فيتون وهيرميس المنافستين كذلك 1%.

وزاد سهم كومرتسبنك 5%، بعد أن أعلن البنك نتائج أفضل من المتوقع في الربع الرابع وتوقعات متفائلة للعام الجديد.

كما صعد سهم إيرباص 1.2%، بعد أن توقعت أكبر شركة طيران في العالم بيع 720 طائرة وارتفاع الأرباح في 2022.

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