"وول ستريت" تستهل الجلسة على انخفاض بعد تصاعد التوتر في أوكرانيا

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس، حيث أثار تصاعد التوتر بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا قلق المستثمرين، إضافة إلى تأثير بعض الأرباح المخيبة للآمال سلبا على المعنويات، بحسب "رويترز".

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 75.80 نقطة أو 0.22% عند الفتح إلى 34858.47 نقطة.

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كما فتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 18.95 نقطة أو 0.42% عند 4456.06 نقطة، في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع 119.90 نقطة أو 0.85% إلى 14004.19 نقطة عند الفتح.