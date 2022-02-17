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"أميانتيت" تحصل على موافقة هيئة السوق لتخفيض رأسمالها

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أميانتيت مناسبة
شركة "أميانتيت العربية السعودية"
سوق السعودية

"أميانتيت" تحصل على موافقة هيئة السوق لتخفيض رأسمالها

من 320 مليون ريال إلى 99 مليوناً

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم عن موافقتها على طلب شركة "أميانتيت العربية السعودية"، تخفيض رأسمالها من 320 مليون ريال إلى 99 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 32 مليون سهم إلى 9.9 مليون سهم.

وذكرت الهيئة في بيان على "تداول السعودية" أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وستنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وأوضحت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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