الذهب يفقد بعض بريقه مع احتمال عقد اجتماع بين روسيا وأميركا
العقود الأميركية الآجلة للذهب هبطت 0.7 % إلى 1889.2 دولار
نزل الذهب قليلا عن مستوى 1900 دولار الرئيسي، اليوم الجمعة، إذ تراجع القلق في الأسواق مع احتمال عقد اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التصعيد في أوكرانيا، لكن الارتفاع الأخير وضع المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 1887.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش بعدما حوم في وقت سابق قرب أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران عند 1902.22 دولار في طريقه لتسجل زيادة أسبوعية 1.5%، تقريبا.
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 %، إلى 1889.20 دولار.
وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في بريطانيا إن الاجتماع الأميركي الروسي المقرر عقده الأسبوع المقبل من المرجح أن يحد من صعود الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 %، إلى 23.73 دولار للأوقية في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، ونزل البلاتين 2.8%، إلى 2300.68 دولار في سبيله للهبوط هذا الأسبوع.
وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1083.63 دولار، بعدما صعد نحو 5.5%، هذا الأسبوع مسجلا أعلى مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير/كانون الثاني.
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