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سعر بيتكوين يهوي 7.4% إلى 40632 دولارا

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بيتكوين
بيتكوين (تعبيرية)
عملات مشفرة

سعر بيتكوين يهوي 7.4% إلى 40632 دولارا

انخفضت 15.3% عن أعلى مستوياتها منذ مطلع العام

دبي - العربية.نت

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نزلت بيتكوين 7.4%، إلى 40631.78 دولار، بانخفاض 3248.05 دولار عن سعرها في نهاية تعاملات اليوم السابق.

انخفضت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم وأكثرها رواجا، 15.3%، عن أعلى مستوياتها منذ مطلع العام، والذي بلغ 47989 دولارا في الثاني من يناير/كانون الثاني.

وتراجعت إيثر، العملة المشفرة المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 7.43%، إلى 2891.32 دولار يوم الخميس، بانخفاض 231.92 دولار عن آخر سعر في تعاملات اليوم السابق.

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