سعر بيتكوين يهوي 7.4% إلى 40632 دولارا

نزلت بيتكوين 7.4%، إلى 40631.78 دولار، بانخفاض 3248.05 دولار عن سعرها في نهاية تعاملات اليوم السابق.

انخفضت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم وأكثرها رواجا، 15.3%، عن أعلى مستوياتها منذ مطلع العام، والذي بلغ 47989 دولارا في الثاني من يناير/كانون الثاني.

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وتراجعت إيثر، العملة المشفرة المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 7.43%، إلى 2891.32 دولار يوم الخميس، بانخفاض 231.92 دولار عن آخر سعر في تعاملات اليوم السابق.