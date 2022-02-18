مبيعات الأجانب في بورصة مصر تتجاوز مليار جنيه منذ مطلع 2022

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفاع مبيعات المستثمرين الأجانب منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات أمس الخميس، إلى نحو 1.047 مليار جنيه، فيما استمر المستثمرون العرب في الاتجاه الشرائي بما قيمته 128.5 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 75.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نحو 16%، فيما تعاملات المستثمرين العرب 8.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

مادة اعلانية

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تكبد خسائر أسبوعية بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 11535.02 نقطة. وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.26% ليغلق عند مستوى 1983.82 نقطة.

وسجل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعًا بنحو 4.72% ليغلق عند مستوى 2991.82 نقطة. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنحو 0.52% ليغلق عند مستوى 13744.26 نقطة. وانخفض مؤشر "تميز" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 4542.97 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية خسائر أسبوعية بلغت نحو 13.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 725.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.8%.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 439.4 مليار جنيه إلى 437 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.5%. كما هبط رأس المال السوقي للأسهم الصغيرة والمتوسطة من 129.6 مليار جنيه إلى 124.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 4.2%.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 75.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع. واستحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 17%، بينما استحوذ المستثمرون العرب على نحو 7.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل المتعاملين الأجانب صافي بيع خلال تداولات الأسبوع بقيمة 68.4 مليون جنيه، بينما سجل المتعاملون العرب صافي شراء بقيمة 12.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.