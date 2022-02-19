أكبر صدمة تلقاها أثرياء العالم منذ الجائحة.. خسائر عنيفة

شهدت قائمة أكبر 10 أثرياء في العالم تغيراً كبيراً منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى الآن. ويعد خروج مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، من قائمة العشرة الأكبر هو أكبر تغير، هذا بخلاف الخسائر العنيفة التي تكبدها 8 من بين أكبر مليارديرات العالم، والتي تعد الأكبر منذ بدء جائحة كورونا.

الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت"، يشير إلى أن 8 من بين أكبر 10 أثرياء تكبدوا خسائر بلغت نحو 202.7 مليار دولار، حيث نزلت ثرواتهم المجمعة من 1311 مليار دولار في بداية نوفمبر الماضي إلى نحو 1108.3 مليار دولار في الوقت الحالي، بنسبة انخفاض بلغت نحو 15.4%.

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فيما تمكن اثنان من بين أكبر 10 أثرياء في تحقيق مكاسب بنسبة 11.2%، حيث ارتفعت ثرواتهم المجمعة من 181.5 مليار دولار إلى 201.8 مليار دولار.

لكن بالنسبة للقيمة المجمعة ثروات أكبر 10 أثرياء، فقد تراجعت خلال الأشهر الأربع الماضية بنسبة 12.2% بعدما انخفضت بقيمة 182.4 مليار دولار متراعة من مستوى 1492.5 مليار دولار إلى نحو 1310.1 مليار دولار في الوقت الحالي.

في صدارة القائمة، جاء الملياردير إيلون ماسك الذي نزلت ثروته بنسبة 32.5% خاسراً نحو 106 مليارات دولار بعدما تراجعت ثروته من مستوى 326 مليار دولار إلى نحو 220 مليار دولار في الوقت الحالي.

في المركز الثاني حل الثري الأميركي جيف بيزوس الذي ترجعت ثروته بنسبة 7.8% بعدما خسر 15 مليار دولار من ثروته التي انخفضت من 192 مليار دولار إلى نحو 177 مليار دولار.

فيما حل الملياردير برنارد أرنولت في المركز الثالث، فقد تراجعت ثروته بنسبة 4.2% خاسراً نحو 7 مليارات دولار بعدما نزلت ثروته من 167 مليار دولار إلى 160 مليار دولار في الوقت الحالي.

وجاء الملياردير بيل غيتس في المركز الرابع، وسجلت ثروته تراجعاً بنسبة 8.7% بعدما خسر نحو 12 مليار دولار لتشهد ثروته تراجعاً من مستوى 137 مليار دولار إلى نحو 125 مليار دولار.

في المركز الخامس جاء الملياردير لاري بيغ الذي تراجعت ثروته بنسبة 9.3% خاسراً نحو 12 مليار دولار مليار دولار، بعدما تراجعت ثروته من مستوى 129 مليار دولار إلى نحو 117 مليار دولار في الوقت الحالي.

سجلت ثروة الملياردير وارفن بافيت الذي حل في المركز السادس بين أكبر أثرياء العالم، ارتفاعاً بنسبة 8.5% رابحاً نحو 9 مليارات دولار بعدما ارتفعت ثروته من 105 مليارات دولار إلى نحو 114 مليار دولار.

حل الملياردير سيرغي برين في المركز السابع، لكن تراجعت ثروته بنسبة 10.4% خاسراً نحو 13 مليار دولار بعدما نزلت ثروته من 125 مليار دولار إلى 112 مليار دولار.

كما سجلت ثروة الملياردير ستيف بالمر الذي حل في المركز الثامن بين أثرياء العالم، تراجعاً بنسبة 12.6% خاسراً نحو 15 مليار دولار بعدما تراجعت ثروته من مستوى 119 مليار دولار إلى نحو 104 مليارات دولار.

وحل الملياردير لاري إليسون في المركز التاسع بين قائمة أكبر أثرياء العالم، وسحلت ثروته تراجعاً بنسبة 19.5% خاسراً نحو 22.7 مليار دولار بعدما نزلت ثروته من مستوى 116 مليار دولار إلى نحو 93.3 مليار دولار.

فيما سجلت ثروة موكيش أمباني الذي جاء في المركز العاشر بين أكبر 10 أثرياء في العالم، ارتفاعاً بنسبة 14.7% رابحاً نحو 11.3 مليار دولار بعدما ارتفعت ثروته من مستوى 76.5 مليار دولار إلى نحو 78.8 مليار دولار.