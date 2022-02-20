تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا يضغط على أغلب بورصات الخليج

أغلقت معظم بورصات منطقة الخليج على انخفاض اليوم الأحد، بعد أن مددت روسيا وروسيا البيضاء، تدريبات عسكرية إلى الشمال من أوكرانيا، ما بدد آمال الغرب في أن تحل الجهود الدبلوماسية الأزمة، حسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

ونزل مؤشر البورصة السعودية 0.1% مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة، منها سهم سابك للمغذيات الزراعية.

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لكن حد من تراجع المؤشر، صعود سهم مصرف الراجحي، الذي أغلق على ارتفاع 5.9% بعد أن أعلن اقتراح مجلس إدارته بزيادة رأس المال إلى 40 مليار ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم مجانية.

وأعلنت شركة النهدي الطبية رائدة السوق في تشغيل الصيدليات اليوم، اعتزامها إدراج أسهمها في البورصة عن طريق بيع 30% من أسهمها في اكتتاب عام أولي.

وهبط مؤشر السوق القطرية 0.5% مع هبوط سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج 1%.

وتباينت أسعار النفط، التي تعتبر محفزا رئيسيا لأسواق الأسهم الخليجية يوم الجمعة، إذ يدرس المستثمرون احتمال تعطل الإمدادات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية في مقابل احتمال زيادة الإمدادات بدخول النفط الإيراني السوق.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4% مع تراجع أغلب الأسهم.