الفيدرالي الأميركي
مسؤولو الفيدرالي الأميركي يستبعدون رفعا كبيرا لأسعار الفائدة
الاحتياطي الفيدرالي الآن بصدد عملية تغيير في القيادة
استبعد مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، قيام البنك برفع كبير لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
وذكر المسؤول الثاني في الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز، أن رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي مع إعادة التقييم، هو الحل الأمثل في الفترة المقبلة.
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من جهتها توقعت لايل برينارد، إحدى محافظي الاحتياطي الفيدرالي ومرشحة بايدن لمنصب نائب رئيس المركزي الأميركي، أن يطلق المركزي سلسلة من قرارات رفع الفائدة ابتداء من مارس المقبل يقابله خفض في حيازته من السندات.
والاحتياطي الفيدرالي الآن بصدد عملية تغيير في القيادة، فرئيسه جيروم باول ينتظر تأكيد مجلس الشيوخ ولاية ثانية له إلى جانب لايل برينارد في منصب نائب الرئيس، وتعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الحكام.
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