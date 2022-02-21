نشرة إصدار "النهدي الطبية" لـ طرح 39 مليون سهم في سوق السعودية

أصدرت شركة النهدي الطبية، نشرة الإصدار لطرح 39 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها عبر الاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية الرئيسية.

وتبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر (اكتتاب المؤسسات) مطلع مارس 2022، وتنتهي بانتهاء يوم 7 مارس 2022. وتبدأ فترة اكتتاب من يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022 حتى يوم الثلاثاء 15 مارس 2022، لمدة 3 أيام.

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ويكون آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم يوم 10 مارس 2022، فيما يكون آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الأفراد وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم 15 مارس 2022.

ويكون الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 20 مارس 2022، وإعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة يوم 23 مارس 2022.

وبحسب نشرة الإصدار، فإنه سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق مدير الاكتتاب بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

ويبلغ عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بشكل مبدئي 39 مليون سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 35.1 مليون سهم عادي كحد أدنى تمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد 3.9 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح. ويبلغ الحد الأدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد 10 أسهم، كما أن الحد الأقصى لكل مكتتب فرد هو 250 ألف سهم، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح إن وجدت على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها، وفي حالة تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 390 ألف مكتتب فلا تضمن الشركة الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقاً لما تحدده الشركة والمستشارين الماليين.

وحددت الشركة بنوك الأهلي السعودي وساب والرياض والراجحي بالإضافة إلى البنك العربي الوطني كجهات مستلمة لطلبات الاكتتاب.

ويبلغ رأسمال النهدي الطبية 1.3 مليار ريال، وتمتلك الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية "القابضة سدكو" 35% من أسهمها وكذلك تمتلك شركة النهدي القابضة المحدودة 35%.