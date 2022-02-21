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أسواق المال الروسية تخسر 10% والروبل يهوي بسبب التصعيد في أوكرانيا

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بورصة موسكو
بورصة موسكو
روسيا و أوكرانيا

أسواق المال الروسية تخسر 10% والروبل يهوي بسبب التصعيد في أوكرانيا

جاء الضغط الأكبر من غازبروم وسبيربنك اللذين خسرا 8% لكل منها

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأسهم الروسية بأكبر قدر منذ مارس 2020، اليوم الاثنين، وهوى الروبل لليوم الثالث مع تنامي المخاوف من توترات جديدة بعد تقارير عن أن مسؤولا انفصاليا في شرق أوكرانيا طلب مساعدة عسكرية من موسكو.

انخفض مؤشر MOEX Russia القياسي بنسبة 8.6٪، بينما انخفض مؤشر RTS المقوم بالدولار بنسبة 10٪، مما يجعله المقياس الأسوأ أداءً في العالم اليوم.

وبينما تراجعت جميع الأسهم، جاء الضغط الأكبر من سهمي غازبروم وسبيربنك اللذين خسرا 8% لكل منها.

في غضون ذلك، انخفض الروبل بنسبة 1.1٪ إلى 78.1375 مقابل الدولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.5٪ في وقت سابق خلال جلسة اليوم.

واستعد تجار المشتقات لمزيد من الانخفاضات مع انعكاسات المخاطر لمدة شهر واحد، والتي تظهر أكثر الرهانات الهبوطية على الروبل منذ فبراير 2015.

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