الأسهم اليابانية تغلق منخفضة لليوم الثالث

انخفض مؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، بعد أن دفعت المخاوف المستمرة من الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا المستثمرين للابتعاد عن الأصول ذات المخاطر العالية.

وأغلق نيكاي منخفضا 0.76% ليسجل 26910.67 نقطة، مقلصا معظم خسائره البالغة 2.11% في التعاملات المبكرة، بعد تقارير عن قمة محتملة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي كانت سببا في تهدئة الأجواء في السوق.

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وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71% ليغلق عند 1910.68، بعد أن تراجع إلى 1.83% في وقت سابق. وعانت الأسهم المرتبطة بالنمو من انخفاضات أكبر إذ انخفض مؤشرها 0.91% مقارنة بانخفاض 0.53% لمؤشر أسهم القيمة.

وقالت الولايات المتحدة وفرنسا إن بايدن وبوتين اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن أوكرانيا، بعد تصاعد التوتر على مدى أسبوع بسبب الحشد العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية. وسيتم اتخاذ قرار بشأن القمة بعد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين الأسبوع المقبل.

تراجعت أسهم شركات صنع الرقاقات إذ انخفض سهم طوكيو إلكترون 2.94%. وخسر سهما أدفانتست ورينيساس 1.88% و2.11% على التوالي.

كما انخفض سهما مجموعة سوني ونينتندو 1.53% و1.19%. وهوى سهم شارب 10.12% بعد أن أعلنت شركة الإلكترونيات تغيير رئيسها التنفيذي.