الذهب ينزل عن قمة 8 أشهر مع تراجع الإقبال بفعل قمة بشأن أوكرانيا

تراجع الذهب اليوم الاثنين، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر، إذ تضاءل الطلب على الملاذات الآمنة بعد إعلان عزم الرئيسين الأميركي والروسي عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية، كما تعرض المعدن لمزيد من الضغط بفعل رفع متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1891.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0514 بتوقيت غرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى في الجلسة عند 1908.02 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من يونيو. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1894.20 دولار.

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قال البيت الأبيض أمس الأحد، إن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية، بعد أن يجتمع وزيرا خارجية البلدين الأسبوع المقبل، وإذا لم يحدث غزو.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.أكس: "يشعر المستثمرون العالميون بقلق عميق حيال (صراع) محتمل بين روسيا وأوكرانيا، والرئيس الأميركي يقول مرارا إن الغزو ممكن في الأيام القادمة".

وأضافت: "من ناحية أخرى، يهتم المستثمرون أيضا برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في مارس، لذلك من المحتمل أن يؤثر ذلك على أسعار الذهب"، وفق ما نقلته "رويترز".

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.75 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1069.87 دولار. وانخفض البلاديوم 1.6% إلى 2308.23 دولار.