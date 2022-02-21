اليورو يرتفع مدعوماً باحتمال عقد قمة بين بايدن وبوتين

ارتفع سعر اليورو اليوم الاثنين، مدعوما بأنباء عن قمة محتملة بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الأزمة في أوكرانيا.

وما زالت التفاصيل غير واضحة، لكن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الزعيمين اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة عن "الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا".

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وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن قبل اللقاء "من حيث المبدأ" لكن فقط "في حال عدم حدوث الغزو".

ارتفع اليورو 0.35% إلى 1.1362 دولار، بعد أن تراجع قليلا في التعاملات المبكرة. وارتفع الدولار الأسترالي 0.55%.

لكن الين تراجع عن أغلب مكاسبه في التعاملات المبكرة ليجري تداوله بسعر 114.97 ين للدولار. ومثل الفرنك السويسري، استفاد الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة، من التوتر الناتج عن حشد روسيا لقوات على حدود أوكرانيا.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.19% إلى 1.3623 دولار، قبل صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات التي ستعطي مؤشرا على أثر انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا على الاقتصاد البريطاني.

نزل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية 0.28%.

وانتعشت العملة المشفرة بيتكوين بعض الشيء، بعد تراجعها في مطلع الأسبوع، إذ زادت 2.3% إلى نحو 39 ألف دولار. وكانت في وقت سابق اليوم قد هبطت إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مسجلة 38210 دولارات.