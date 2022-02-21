"ديوا" تقترض 2.7 مليار دولار لتوزيع أرباح قبل الإدراج في سوق دبي

تدرس هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، زيادة هدف توزيعات الأرباح السنوية 3 مرات إلى 6.2 مليار درهم (1.69 مليار دولار) بعد إدراجها في النصف الأول من العام، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكشف عرض تقديمي تجهيزاً للطرح، أن التوزيعات المستهدفة تمثل زيادة حادة عن ملياري درهم تم دفعها للمساهمين العام الماضي، والتي ارتفعت من 1.5 مليار درهم في 2020 وسجلت 4.5 مليار درهم في 2019.

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يأتي ذلك، فيما بدأت ديوا جولات الترويج للمستثمرين استعداداً للطرح المرتقب، والمرشح أن يكون الأكبر في تاريخ دبي، إذ تخدم الشركة نحو 3.4 مليون نسمة. وقدّرت مصادر "بلومبرغ"، قيمة ديوا بما يصل إلى 25 مليار دولار وقد يتم الطرح في أبريل.

جمعت هيئة كهرباء ومياه دبي تسهيلات بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) في الربع الأول، لتمويل توزيعات أرباح ما قبل الاكتتاب وتحسين هيكل رأس مالها، وفقاً للعرض التقديمي.

وقالت الشركة في العرض إن الإيرادات الموحدة للشركة ارتفعت 6% إلى 23.8 مليار درهم في 2021. وتتوقع هيئة كهرباء ومياه دبي نمواً يتراوح بين 12% و12.5% هذا العام، مدعوماً بالنمو في وحدة إمباور وإضافة قدرات جديدة لإنتاج الطاقة.

وتتوقع أن يصل هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك Ebitda الموحد، إلى حوالي 56% في 2023. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي في فترة الخمس سنوات حتى 2026 نحو 40 مليار درهم منها نحو 15 مليار درهم في 2022 و10 مليارات العام المقبل.

ويأتي الاكتتاب العام لهيئة كهرباء ومياه دبي كجزء من خطط الإمارة لإدراج 10 شركات مملوكة للدولة وإنعاش سوق الأوراق المالية لديها.