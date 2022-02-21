بورصات الخليج تغلق على تباين.. وسهم أرامكو يدعم مكاسب "تاسي"

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج، متباينة اليوم، مع صعود أسعار النفط بفعل مساع دبلوماسية جديدة لحل أزمة أوكرانيا، لكن أسهم البنوك تراجعت وسط مبيعات لجني الأرباح، بحسب وكالة "رويترز".

وأنهى المؤشر القياسي للأسهم السعودية جلسة التداول مرتفعا 0.8% مع صعود سهم العملاق النفطي "أرامكو" 4.1% إلى مستوى إغلاق قياسي مرتفع عند 39.3 ريال.

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وقال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو"، أمين الناصر، اليوم، إن الشركة ترى علامات على مزيد من الطلب على النفط حول العالم، خصوصا في آسيا.

وهبط سهم مصرف الراجحي 2.1% بعد يوم من تسجيله قفزة بلغت 5.9% في أعقاب إعلان البنك عن مقترح لمجلس إدارته لزيادة رأس المال.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم منخفضا 1.2%، متأثرا بهبوط 2.4% في أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في

دولة الإمارات.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة دبي منخفضا 0.5%، متضررا من هبوط بنسبة 1.8% في أسهم إعمار العقارية.

وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية الجلسة، مستقرا مع تجاذب السوق بين مكاسب للأسهم المالية وتراجعات في أسهم الطاقة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية مرتفعا 1.1% مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.6%.