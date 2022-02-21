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سهم أرامكو يقترب من 40 ريالاً في أعلى مستوى منذ الإدراج

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أرامكو السعودية
أرامكو

سهم أرامكو يقترب من 40 ريالاً في أعلى مستوى منذ الإدراج

ارتفع 5.31%

دبي - العربية.نت

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ارتفع سهم شركة أرامكو السعودية خلال جلسة اليوم الاثنين، في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 5.31% عند سعر 39.75 ريال مقترباً من سعر 40 ريالاً للسهم، وهو أعلى مستوى منذ الإدراج.

وتصدر سهم أرامكو قيم وأحجام التداول بنحو 969.29 مليون ريال عبر التداول على نحو 24.7 مليون سهم، فيما تجاوزت قيمتها السوقية 2.1 تريليون دولار.

وجاء ارتفاع سهم أرامكو بالتزامن مع ارتفاع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 1.3% ما يعادل 162.79 نقطة، ليصل إلى 12625.96 نقطة.

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وبلغ إجمالي قيم التداول 5.07 مليار ريال عبر التداول على 127.67 مليون سهم، وبلغت قيمة رأس المال السوقي 10.68 تريليون ريال (2.85 تريليون دولار).

وبدعم من أداء سهم أرامكو تصدر قطاع الطاقة ارتفاعات قطاعات السوق مرتفعاً 4.36% تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة ارتفاع 2.08%.

كان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن عن نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى صندوق الاستثمارات العامة.

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