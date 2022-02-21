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فوتسي راسل" تضيف "ألفاظبي" إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير

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سوق أبوظبي

فوتسي راسل" تضيف "ألفاظبي" إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير

استبعدت شركة أرامكس من المؤشر القياسي العالمي

دبي - العربية.نت

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أعلنت فوتسي راسل عن مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها في الأسواق الإماراتية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 21 مارس المقبل.

وقامت "فوتسي راسل" بإضافة شركة ألفاظبي القابضة إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير والمؤشر القياسي العالمي، واستبعاد بنك الإمارات دبي الوطني من مؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير والمؤشر القياسي العالمي.

واستبعدت شركة أرامكس من مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط والمؤشر القياسي العالمي.

وقال وليد الخطيب مدير شريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات إن إعادة تقييم فوتسي راسل لأسهم الشركات له تأثير طفيف.

وأضاف في حديثه مع "العربية" أن التقييمات على المشرات العالمية تحدث كل فترة، وتأثيرها يحدث لفترة وجيزة، ثم يتلاشى، مستبعدا حدوث عمليات بيع على نحو كبير.

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